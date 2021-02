Po sérii lékařských přehmatů totiž strávil 17 hodin na pohotovosti, než tu zazněla diagnóza. V játrech měl absces velikosti baseballového míčku, hrozila mu celková sepse. Po akutní operaci a probuzení z narkózy byl naštvaný, začal psát, zuřil. Nezlobil se na doktory ani sestry, štval ho zdravotnický systémem USA. Následující dny, kdy se zotavoval, přemítal o křehkosti zdraví ve Spojených státech.

Došlo mu, že není uznávané coby právo člověka, bez něhož ostatní práva i svobody ztrácejí význam. To bylo už před pandemií covidu-19! Dlouhodobě americké nemocnice praskaly ve švech, chyběla lůžka i personál. USA za pandemie byly nejhůř postiženou zemí světa v počtech nemocných i úmrtí. „Náš systém komerční medicíny tak propadl v konečném testu. Tisíce Američanů zemřely,“ byl zděšen autor. Jako pacient si psal detailní deníky; využil je pro knihu Nemocná Amerika, která se pak stala bestsellerem The New York Times. Nastavuje totiž kruté zrcadlo zdravotnickému systému i vládní reakci USA na pandemii. Vyzývá k zavedení systému zdravotní péče, který by nesloužil komerčním zájmům, ale lidem, veřejnosti.

Sám Snyder (ročník 1969) proslul jako bystrý kritik historických totalitních systémů a politických metod potlačujících svobodu i lidská práva. Jeho knihy, věnované pohnutým dějinám střední a východní Evropy, Krvavé země (Paseka – Prostor 2013) a Černá zem (Paseka – Prostor 2015) se staly výjimečnou událostí historiografie 20. století a mezinárodními bestsellery. Události, o nichž je novinka, se dotýkají nás všech.

Mezi prosincem 2019 a březnem 2020 se v prostředí několika amerických nemocnic obtížně vracel do života od hranic smrti. Zkušenost, k níž vůbec nemuselo dojít, způsobilo fatální zanedbání zdravotní péče. Českému čtenáři jistě bude znít líčení amerického zdravotnictví, ovládaného byznysem, co varování. Právě ten systém může spolu s erozí demokratických institucí podle Snydera za selhání v boji s koronavirovou pandemií. Lidé umírají, protože jsme zapomněli na jednu z podstatných hodnot, solidaritu: „Ke svobodě potřebujeme zdraví a pro zdraví potřebujeme jeden druhého,“ je apel důležité Snyderovy knihy.

Radek Strnad