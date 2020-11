Název velké knihy vzpomínek rockového zpěváka Michala Prokopa vystihuje jeho více než padesátiletou kariéru. Publicista Michal Bystrov se kvůli ní s muzikantem setkával téměř dva roky. Díky tomu novinka pražského nakladatelství Galén podrobně mapuje hudebníkův osobní i umělecký život. Nechybí pohled na jeho desetileté působení v politice i na zasvěcené moderování TV pořadu Krásný ztráty. I díky osobnosti bystrého pozorovatele a zkušeného ctitele kvalitní hudby tu zůstává stěžejní muzika a lidé kolem ní.

Hudebník Michal Prokop | Foto: Deník / Martin Divíšek

Knižní rozhovor ukazuje obdivuhodný hudební oblouk od anglicky zpívaného debutového LP „Blues In Soul“ (1969) přes spolupráci s Josefem Kainarem na albu „Město Er“ (1971) a roky tápání v „popíku“ ke šťastnému objevu ideální pěvecké polohy. To když se uprostřed šedivého husákovského Československa l. p. 1984 zrodil „nový“ Michal Prokop. Jeho písně plné městské lyriky zlidověly, tisíce návštěvníků jeho koncertů s ním dál zpívají „Funebráky“, „Bitvu o Karlův most“ a další hity; zalezly pod kůži více generacím posluchačů. Knihu v grafické úpravě Karla Halouna a Luďka Kubíka uvádí předmluva Jiřího Černého. Najdeme tu i komentáře Prokopových kolegů, diskografii, fotografie, dobové dokumenty. Sám Michal Prokop ji uzavírá: „Měl jsem v životě asi kliku, až na pár smolných let se mi dařilo pracovat v profesi, která je i mým koníčkem. Potkal jsem tady úžasné lidi.“