Knihovna Ústeckého kraje 1. září ukončuje prázdninový provoz a všechna oddělení a pobočky se k tomuto datu vrací k běžné otevírací době. Výjimkou je pouze Lidová půjčovna, kde probíhá již dříve avizovaná rekonstrukce.

„Služby Lidové půjčovny bude nadále možné využívat v Dětském oddělení, jako tomu bylo v průběhu letních prázdnin. Oddělení bude mít od září otevřeno vždy v pondělí od 8.00 do 18.00, od úterý do pátku od 12.00 do 18.00 a v sobotu pak od 9.00 do 13.00 hodin. Předpokládáme, že rekonstrukce bude dokončena nejpozději v první polovině října,“ říká zástupce ředitelky knihovny Michal Satrapa. Zároveň dodává, že do té doby zůstane z důvodu bezpečnosti uzavřen hlavní vchod Lidové části knihovny a pro vstup do budovy se bude nadále využívat vchod Dětského oddělení.

Po letních prázdninách knihovna naplno obnovuje i svou programovou činnost. První měsíc školního roku zahájí tematickou zahradní slavností ve stylu dvacátých let minulého století. „Neváhejte a přidejte se k Vítězslavu Nezvalovi a dalším velikánům, kteří se v roce 1924 chystají na zahradní slavnost spisovatele Maxe Broda, pořádanou na počest nedávno zesnulého Franze Kafky. Jedná se o jedinečnou příležitost prožít a ochutnat atmosféru meziválečného Československa,“ láká na tematický program vedoucí produkčního týmu knihovny Jana Černá Válková. Zahradní slavnost 1924, kterou krajská knihovna pořádá v rámci Dnů evropského dědictví, odstartuje v sobotu 7. září ve 14.00 hodin na dvoře palácové vily Hanse Weinmanna v ulici Winstona Churchilla 3.

Pestrý program knihovna nabídne i ve zbytku měsíce. Čtenáři se v září mohou těšit například na scénické uvedení belgického románu Mít a být v rámci Noci literatury (18. 9.), na výlet inspirativním krajem (21. 9.) nebo na besedu s někdejším ředitelem pražské zoo Petrem Fejkem (25. 9.). Přehled všech připravovaných akcí uživatelé naleznou na webových stránkách www.knihovnauk.cz nebo v tištěných programech, které jsou volně k rozebrání ve všech budovách knihovny a na dalších veřejných distribučních místech.

Jan Černecký, mluvčí Knihovny Ústeckého kraje