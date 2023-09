Tradiční kampaň Dny Evropského dědictví, do níž se v září pravidelně zapojují památky, muzea, galerie nebo knihovny, se uskuteční i letos. Opět se zúčastní i Knihovna Ústeckého kraje. Ta svým čtenářům a návštěvníkům nabídne o víkendu 9. a 10. září historické prohlídky nebo workshopy ve stylu 20. a 30. let.

Knihovna. Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Strnad

Knihovna Ústeckého kraje sídlí v centru Ústí nad Labem ve dvou historických vilách. V ulici Winstona Churchilla se jedná o vilu Hanse Weinmanna, kterou tento obchodník a podnikatel nechal postavit na přelomu 20. a 30. let. Wolfrumova vila ve Velké Hradební byla postavena již v roce 1915. Kdysi jeden z nejvýstavnějších domů v centru města nechal postavit člen známé podnikatelské rodiny Wolfrumů.

Víme, kde v Ústí nepoteče pitná voda. Na suchu budou lidé i firmy

V obou těchto budovách proběhnou v sobotu 9. a v neděli 10. září prohlídky, jež čtenáře provedou i místy, kam se veřejnost běžně nedostane, a navíc se při nich dozví o historii a osudu rodin, které je nechaly postavit. Součástí prohlídky bude i křížovka, jejíž řešení budou návštěvníci hledat během cesty knihovnou. Sobotní program ve Weinmannově vile bude i doplněn o výtvarné dílny a workshopy. Ty návštěvníky vezmou do 20. a 30. let, tedy do doby, kdy historické vily knihovny vznikaly. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet například zdobení ve stylu Alfonse Muchy, Pabla Picassa nebo Émila Gallé. Vstup na prohlídky je zdarma. Více informací na webu knihovny.

Jiří Poživil, Oddělení komunikace Knihovny Ústeckého kraje

Zdroj: Deník/Adéla Stejskalová