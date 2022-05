„V rámci zmiňované akce, kterou jsme pojmenovali Skateboarding pro všechny, plánujeme zahájit provoz půjčovny skateboardů. Ty bude možné půjčovat v našem Dětském oddělení s tím, že tuto službu budou moci využívat všichni registrovaní čtenáři starší osmnácti let. Věkové omezení u výpůjček skateboardů jsme zavedli především z bezpečnostních důvodů, nemyslíme si však, že by to pro naše čtenáře bylo nějakou zásadní překážkou. Na základě našich zkušeností předpokládáme, že dětští čtenáři by si tak jako tak přišli skateboard vypůjčit v doprovodu rodičů nebo starších sourozenců. Půjčování skateboardů bude pro čtenáře zcela zdarma, pouze bude při vypůjčení nutné složit vratnou zálohu ve výši 500 Kč,“ říká k nové inovativní službě knihovny její ředitelka Jana Linhartová.

Kromě skateboardingu je pro čtenáře na první polovinu měsíce připraveno ještě setkání s nejznámější českou violoncellistkou Terezií Kovalovou a další představení z oblíbeného cyklu Listování, v rámci něhož herci Lukáš Hejlík a Pavel Oubram tentokrát představí knihu Když panda tančí. Knihovna s ohledem na omezenou kapacitu míst doporučuje zájemcům o tyto dvě akce včasné zakoupení vstupenek v předprodeji.

V úterý 17. května se čtenáři mohou těšit na divadelní představení Černá sanitka, které knihovna připravuje ve spolupráci s ústeckým Činoherním studiem. Vystoupení, jež je inspirováno stejnojmennou knihou hororových povídek a městských legend, se uskuteční venku pod širým nebem, a to konkrétně na hřišti pod areálem Českého rozhlasu Sever.

V sobotu 21. května knihovna láká návštěvníky na svou pobočku Stříbrníky, kde bude celé odpoledne probíhat rodinná akce plná nejrůznějších her a soutěží. Chybět samozřejmě nebude prezentace služeb knihovny, malá burza knih a možnost se občerstvit. V 15 hodin zde navíc proběhne divadelní představení, které ve svém volném čase secvičili knihovníci a knihovnice.

Měsíc knihovna zakončí akcí Look! A book!, v rámci níž se čtenáři budou moci setkat s tvůrci a nakladateli krásných a originálních knih. Součástí akce, jež se uskuteční ve středu 25. května, bude prezentace malých vydavatelství, prodejní výstava a autorské workshopy pro děti.

Jan Černecký - oddělení komunikace SVKUL