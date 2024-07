Nedávno přivítala Knihovna Ústeckého kraje vzácné hosty. Z Kalifornie (USA) se do Ústí nad Labem vypravil Charlie Wyman, pravnuk prvorepublikového velkopodnikatele Hanse Weinmanna. Jedním z důvodů jeho návštěvy byla touha prohlédnout si někdejší rodinné sídlo v dnešní ulici Winstona Churchilla, která se tehdy jmenovala Baumgartenstrasse (česky Ve stromovce).

„Palácovou vilu nechal na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století postavit na počest svého otce uhelný magnát Hans Weinmann. Honosná a na svou dobu velmi moderně vybavená budova se měla stát novým domovem rodiny Weinmannů. Nakonec zde však rodina žila pouze do roku 1938, kdy byla kvůli svému židovskému původu a nástupu nacistického režimu nucena emigrovat. Vila byla pod cenou prodána a Weinmannovi odcestovali do Anglie a následně do USA, kde žijí doposud,“ vysvětluje ředitelka Knihovny Ústeckého kraje Jana Linhartová a dodává, že knihovna ve vile sídlí od roku 1990.

Charlie Wyman do České republiky dorazil spolu se svou manželkou a patnáctiletým synem. Z Prahy do Ústí rodinu doprovodil bývalý ředitel knihovny Aleš Brožek, jenž se v minulosti věnoval historickému výzkumu zaměřenému na osudy ústeckých vil a rodin, které je obývaly.

V knihovně zahraniční návštěvu přivítala ředitelka Linhartová spolu s dalšími zaměstnanci. Pro hosty byla připravena komentovaná prohlídka celé budovy a ukázka dobových fotografií a dalších materiálů, kterými knihovna disponuje. Sám Charlie Wyman pak vyjádřil velkou radost, že v někdejším domově jeho rodiny dnes sídlí právě knihovna.

Jan Černecký, mluvčí Knihovny Ústeckého kraje