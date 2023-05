Ostrov Island je oblíbená turistická destinace, a to nejen v příbězích, ale taktéž v působivých fotografiích prozatím na severu Čech ještě méně známé autorky Lucie Fedurcové, rodačky z Plzně.

Knižní tip Deníku: Tma je jen další druh světla. | Foto: Lucie Fedurcová

Knižní debut nadějné pětatřicetileté autorky tak přináší zajímavou mozaiku příběhů i snímků. Dohromady vytvářejí plastický obraz magického Islandu. Svou knihu sama autorka představí osobně v kavárně i knihkupectví „Božská lahvice“ (nachází se na adrese Bílkova 122/6, 110 00 Praha 1) již v sobotu 13. května od 19.00 hodin. A co je na ní také zajímavého,a CD pro vydavatele až zavazujícího? Kmotrem této pozoruhodné novinky z nakladatelství Galén bude sám cestovatel, osobitý, vtipný i nápaditý písničkář Jan Burian, autor řady knih, otec mile obtloustlého populárního rappera Kapitána Dema neboli Jiřího Buriana.

Lucie Fedurcová totiž už několik let žije právě na Islandu v jisté rybářské vesnici, kde dál nejen pracuje, píše a je tu v úzkém, každodenním kontaktu s místními obyvateli. Není tady přitom jako turistka, ovšem není tady ani jako jedna z místních obyvatel. Její literární pohled se ovšem dokáže dostat pěkně pod povrch. Vedle pestrých osobních prožitků ze života na islandském venkově zde totiž také odhaluje čtenářům mentalitu běžných Islanďanů, a popisuje nesčetné přírodní úkazy i scenérie tajuplného magického ostrova. Její první kniha „Tma je jen další druh světla“ tak nabízí jedinečnou možnost zjistit, i uvědomit si, jaký je vlastně pestrý i náročný život v zemi až na samé hranici polárního kruhu. V místě, kde po část roku slunce vůbec nezapadne, a kde dokonce část roku ani nevyjde a jindy zase nepronikne světlem skrze až fatální sněhovou bouři…

OBSAH knihy, její kapitoly:

My way * Snorri * Led a oheň * Ingjaldshólskirkja * Gellur * Děti * Polární noc * Pohřeb * Smiðjan * Polární záře * Chorvati * þetta reddast * Tancovačka * Janek * Cyklus ženy * Alkohol * Světla přidušená sněhem * Velryby * Reykjavík * Víkingur Ólafsvík * Maďaři * Rybáci mi to pověděli… * Axlar Björn na zdi * Rúnta * Polární den * Bárður * Mindo * Fotografie * Snæfellsjökull * Průvodci * Opuštěné * Stůl číslo sedmnáct * Všechny věci * Pád Hraunu

O autorce

Lucie Fedurcová se narodila roku 1988 v Plzni. Studovala zde češtinu i angličtinu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity. Po studiích samotných pak žila nejen osm let v Kanadě, ale také později žila na Novém Zélandu a nyní tedy je na Islandu. Právě zde, na Islandu vznikla během dlouhé polární noci roku 2020 většina textů, tvořících základ Galénem nabízené knihy „Tma je jen další druh světla“, která je současně i autorčiným debutem, jímž se může nakladatelství chlubit.

Lucie Fedurcová: Tma je jen další druh světla, 194 stran textu, doporučená cena je 300 Kč. Vydává ji v květnu 2023 pražské zdravotnické nakladatelství Galén.

Radek Strnad