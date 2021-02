Sněhuláci mají různé převleky, šála jim už nestačí. Dlouho jsme čekali na ladovskou zimu, kdyby republiku netrápil ten hloupý virus, byla by to nádhera. Nedávno jsem potkal v Adolfově mladého tatínka s pětiletým Pavlíkem. Postavil mu ze sněhu kruhovou pevnost, domů se mu vůbec nechtělo.

"Tady je to jako v pohádce, čistý sníh, spousta stop po lesní zvěři. Podívejte se jenom na ty stromy, to je přeci nádhera. Kluk sbíral šišky, mám jich plný batoh. Dokonce jsme měli štěstí i na psí spřežení. To jsem tady viděl poprvé. Škoda jen, že nejedou vleky," svěřil se Roman, který přijel z Litoměřic.

Na Adolfově bude sníh ještě dlouho, v Ústí to bude horší. Raději jsem vnukům přidělal v atriu další okno, dokud mám z čeho stavět. To víte, dědeček na plný úvazek, ten se musí snažit. Zázračnou vakcínu očekávám tak v červnu, počkám, hlavně, aby se to už uklidnilo a mohli jsme zase do divadla, nebo na fotbal.

Miroslav Vlach