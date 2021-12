Stal jsem se kočičím člověkem. Byli jsme kočičí rodina. Chovali jsme doma kočky dvě, původně třeba tulačky. Stali se z nich čistotní , mazliví a ukáznění tvorové – s výjimkou vánočního času.

Dokud nebyl stromeček ustrojený, ještě to s nimi šlo. To jen chodili do pokoje ho obdivovat a očichávat. Pak už k němu nesměli. Hráli by si se skleněnými ozdobami, hlavně s kouličkami, a to tak, že je strhávali a kouleli po zemi. Kocouři Čert a Rarášek byli výjimka. Mohli jsme je v pokoji u stromečku nechat, dokud jsme jej neodstrojili.

Později jsme zjistili, že všechny čokoládové figurky jsou prokousané, aniž by byl jejich staniolový obal porušen. A pak že kočky nejsou mazané.

Ladislav Muška