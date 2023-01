Koledníci Tříkrálové sbírky se hned poté vydali do ulic města, kde je můžete potkávat až do 15. ledna. Do tříkrálového koledování se letos zapojily děti ze služeb Charity Ústí nad Labem (ze střekovského Domu sv. Materny a dobětického Centra pro rodinu Ovečka), ze ZŠ Vojnovičova, ZŠ Trmice, ZŠ Povrly, chlumecké ZŠ Molekula a studenti Gymnázia Jateční. Kromě základních škol koledují také rodiny s dětmi. Ve čtvrtek 5. ledna jsme navštívili hejtmana Ústeckého kraje a v pátek 6. ledna v 11 hodin navštívíme primátora města Ústí nad Labem.