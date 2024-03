Dnes, 19. března, mají svůj svátek Pepíci, Josefové, Pepani, Josífkové, Joskové, Pepánková, Pepkové. Dokonce některá města, obce, nebo ulice nesou toto jméno. Podle Wikipedie bylo v roce 1999 v České republice 308.987 Josefů.

Josef Zíma | Foto: Karel Novotný

V roce 2006 obsadili Pepíci v tabulce nejčastějších jmen krásné čtvrté místo (211.317). V tabulce "NEJ" několikkrát vedl Jiří (296.090), následoval Jan (293.938), Petr (272.135). Za tři roky byli Josefové mimo desítku. Dnes malého Pepíčka ve školce jen tak nenajdete. V módě je Adam, Filip, Vojtěch. Ale pozor! Slavných Josefů máme skutečně dost především mezi umělci a sportovci.

Kdo by neznal držitele zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Josef Masopust tuto trofej přebíral v roce 1962. Josef Bican, byl označován za nejlepšího střelce 20. století spolu s Pelem a Uwe Seelerem. Josef Váňa vyhrál několikrát Velkou pardubickou, hokejista Josef Golonka porážel Rusy na ledě i mimo něj. V televizi kraloval Josef Vinklář, Josef Kemr, Josef Abrhám, Josef Bek. Každý školák zná Josefa Ladu.

Víte, že v roce 1964 obsadil Josef Zíma v anketě Zlatý slavík 3. místo? Víte, že Josef Hlinomaz by v říjnu oslavil neskutečných 111 let? Jsem rád, že můj soused se jmenoval Josef, jeho vnuk je Pepa, je to moc šikovný kluk.

Můj táta byl také Josef, bydlel ve Všebořicích, 19. března vyndal harmoniku ze skříně a mamince hrál celý den. Pepíci, užijte si svůj den! Venku je přeci jaro…

Miroslav Vlach