/POSTŘEHY Z BUKOVA/ Neznal jsem ho, ale byl to frajer. Nedivím se, že holky šílely. Vysoký, opálený, stříbro ve vlasech, na zápěstí drahé hodinky, zuby z televizní reklamy.

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Prý bydlel v Ústí nad Labem třicet let, ale na autě měl pražskou SPZ. "První žena mi utekla s trumpetistou, měl zlatý nástroj a já byl ještě kluk. Děti jsme neměli, rozvod byla fraška. Druhá zůstala v Jugoslávii, když se u nás zabydleli na věčné časy Ivani. To už bylo horší. Vysvětloval jsem to nejen rodičům několik let. Třetí chtěla dům s bazénem, dovolenou ve Švýcarsku a jezdeckého koně, jako její kamarádka. Měl jsem pouze starou škodovku a klíče z Václaváku, tak jsem ji to podepsal. Neženil jsem se v kostele, své ano jsem říkal nahlas, hospody jsem nevymetal, daně poctivě platil. Zplodil jsem dvě dcery, dnes to jsou největší kamarádky, ale vždycky to tak nebylo. Po prstýnku netouží! Jedna žije v Ostravě, druhá v Německu. Píšou mi, posílají fotky dětí.