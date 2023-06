Kontejnerová kavárna KOLOcafé na břehu Labe vlastně jen kousek za ústeckým soudem, láká už počtvrté ve své krátké historii na koncert skvělého originálního zábavného ústeckého funky rockového tria Fridrich a Fridrich, kterému to dokonale šlape. Dobře a spolehlivě tu opět pobaví už v pátek 16. června od 19.00 hodin.

Kapela Fridrich a Fridrich. | Foto: Archiv Fridrich a Fridrich

Svérázná parta dvou Petrů a jedné originální a věru nenapodobitelné dámy se má i z poslední doby čím chlubit, a také že to dělá: zve, chlubí se, neboť má vážně čím. „Tak jsme byli včera na Portě… Totiž jako divoká karta na Interportě. A vyhráli jsme tu cenu diváků. Těch, co tam byli, ale vlastně vás všech. Takže děkujeme… Máme radost a už se těšíme ke KOLOcafé…“ No a trojku tvoří Petr Rathouský (kytary, zpěv), Petr „Fridrich“ Procházka, baskytara, kytara, zpěv plus Zuzana Ulrichová (zpěv) Těšit se pak můžete na písničky „Mejdan v lese“, protože zvířtka taky potřebujou volnost, ale báječná je i Svíčková láska a dost dalších.

Radek Strnad

