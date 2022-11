Navíc se s ním právě rozchází jeho holka, ale ještě jí chce dokázat, že na to vážně má. Tahle noc je proto pro změnu jako dělaná. Kamarád Láďa totiž pro feat zařídil rappera Barracudu a to znamená jen jediné: Vstupenku mezi top hráče! Jenomže právě tahle vstupenka nijak nebude levná. Alex s Láďou tak dřív musí během pár hodin poshánět fakt slušnou hromadu peněz. Vyrážejí proto do ulic na dost šílenou adrenalinovou jízdu svým nočním městem, aby prodali už všechny drogy, co jen jich ještě doma našli.

Zdroj: Youtube

Snímek má energii i agresi – v dobrém slova smyslu. Možná by to na konci nemuselo nabrat takový formát over the top morality (ne ve smyslu „drogy jsou špatné“, ale erbenovsky-antického osudového trestu za osobní transgresi), jenže to tu vadí jen trochu. Mišík se pro roli narodil, ale objev je tu Marsell Bendig, co chce příště hlavní roli, ne sidekicka.

Po Semesteru a Like House je Banger dalším počinem režiséra Adama Sedláka, co je črtou generace, užívá nová média i technologie, které ji definují, zároveň představují její možnou zkázu.

Adam Sedlák si může být po tomhle jist, že jeho jméno i ksicht budou známy, i když si ho peklo zavolalo tam nahoru (na festival do Varů).

Radek Strnad