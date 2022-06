Chlapi před hospodou celkem logicky popijí nezbytné zelené pivo, když v tu chvíli oslavy poněkud iracionálně naruší dodávka, která narazí do fontány na náměstí. Jejímu řidiči se sice podaří zmizet, ale všem je najednou dost jasné, že to přeci musel byl teroristický útok. Bezpečnost celé vsi tak hned závisí právě na dobrovolných hasičích, na jejich odhodlání i obětavé práci.

Zdroj: Youtube

Bróňa, náčelník požárního sboru obce a jeho zástupce jsou přitom celoživotní kamarádi, jsou jako otec a syn. Spolu s ostatními hasiči se pouštějí do pátrání po pachatelích podlého teroristického činu, mimo to navíc musí zajistit bezpečný průběh oslav Velikonoc. Pro náčelníka v podání rázovitého herce Miroslava Krobota znamená tento nečekaný incident nebývalou událost i motivaci, začít naplno něco dělat. A tak se rozhodný hasič stane logickým hlasem místní domobrany, tedy hned v okolí s ostatními začne hasiči pátrat po pachatelích děsného činu s neobyčejnou intenzitou, a nadšeně.

Zapojí se i jeho zástupce Standa, je však při tom trošku nejistý. S manželkou právě čekají první dítě a on poprvé v životě zažívá, jaké to je mít přehnaný strach nejen o budoucího potomka, ale také o mnohé věci veřejné. Nerad by tu něco pokazil, a tak spíš jen váhá, co má vlastně říct lidem. No a už vůbec netuší, co k tomu může najít na internetu. Přesto je mu ale jasné, že je v ty chvíle všechno mnohem lepší, něž kdyby v obci radši hořelo… Hrají: Michal Isteník, Miroslav Krobot, Anna Polívková, Vladimír Škultéty, Jiří Vymětal, Martin Šesták, Václav Hrzina, Marek Pospíchal a další.

Radek Strnad