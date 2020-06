/POSTŘEH Z BUKOVA/ Patřím do rizikové skupiny 65+, rád fotím. Dříve jsem si vzal v chodbě batoh, zamával manželce a vyrazil. Dnes si každý výlet musím pečlivě připravovat, abych náhodou něco nezapomněl.

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Hlavní je rouška, do autobusu je to stále povinná dekorace. Raději si beru hned tři. Znáte to, člověk nikdy neví. Nabít chytrý telefon, nezapomenout na kapesník, klíče od domu, jednorázové rukavice, svačinu, hygienické utěrky " Bacilex", repelent proti klíšťatům " Predátor" a občanský průkaz.