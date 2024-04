Je čas na netradiční prohlídku ústeckého kostela sv. Floriána v Krásném Březně

Čtenář reportér

Dovoluji si tvrdit, že hrad Střekov už dávno není nejčastějším objektem amatérských dokumentaristů v Ústí nad Labem. V pomyslném žebříčku ústeckých symbolů zcela jasně vede zámeček Větruše a nový most. Samozřejmě, někdo může přidat šikmou věž, divadlo, zdymadla, starou školu, lázně. Od jisté doby se do záběrů stále častěji dostává jezero Milada. No a samozřejmě národní kulturní památka, kostel sv. Floriána v Krásném Březně s unikátními interiéry.

Kostel sv. Floriána a jeho okolí. | Foto: Se souhlasem Miroslava Vlacha

Vždycky jsem obdivoval šikovnost a fortel našich předků, proto rád fotím staré kostely. Ten v Krásném Březně určitě patří mezi skvosty severu, přilehlý zámek svítí novotou, park je plný zelených pamětníků. Ve čtvrtek 18.dubna v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel se uskuteční v kostele sv. Froriána netradiční prohlídka. Víte že: První panské sídlo nechal v Krásném Březně postavit před rokem 1568 Jindřich z Búnau. Jeho syn Rudolf vybudoval v letech 1597-1606 zámeckou kapli, stavbu realizoval kameník Hans Boge z Pirny. Za Rudolfa byl rozšířen Starý zámek a na počátku 17. století byl postaven Nový zámek. Na přelomu 18. a 19. století byl Starý zámek upraven na byty panských úředníků. Roku 1897 byla zámecká kaple vysvěcena na kostel sv. Floriána. Zvláštní je nejen strop, okna, ale i renesanční oltář s alabastrovými reliéfy. Ústředním motivem je rodokmen Ježíše Krista. Já bych určitě tento skvostný areál přidal mezi ústecké parády, fotky z pondělí 8. dubna jsou zajímavé, jen plechovky od piva bych raději viděl v popelnici, než na trávníku. V neděli 26. května v kostele sv. Floriána vystoupí pěvecký sbor Concerto. Působí řadu let při Základní umělecké škole v Neštěmicích, v repertoáru má především klasickou duchovní hudbu, ale i lidovky. Akustika je v kostele skvělá, určitě to bude nevšední zážitek. Miroslav Vlach