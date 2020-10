"Do Kladna jsme pozvali žáky z partnerských středních odborných škol, již pošesté. Tentokráte ovšem v omezeném počtu dvaceti účastníků, kteří navíc byli během praktické části rozděleni do skupin po deseti. Z bezpečnostních důvodů jsme letos vynechali výcvikový polygon. Samozřejmostí byly roušky, brýle a desinfekce na ruce. V místnosti pak seděli ob jednu židli,“ říká Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ.

Spojení přednášek odborníků a dlouholetých praktiků z ČEZ Distribuce s exkurzí do transformovny a ukázkami prací pod napětím či vytyčování sítí v ulicích Kladna, oslovilo jako vždy všechny účastníky distribuční maturity. Ti přijeli ze šesti (vloni jedenáct) škol, konkrétně z Rakovníka, Plzně (2x), Ústí nad Labem, Chomutova a domácího Kladna. Všichni tak už mají konkrétní představu o tom, co obnáší práce v jednotlivých úsecích distribuce energie, jak se vůbec vyrábí a co je to energetický mix. Nabyté znalosti jim pak pomohly i zvládnout odpovědi na otázky v závěrečném testu. „Dozvěděli se například zajímavosti z provozování sítí vysokého a velmi vysokého napětí, něco o diagnostice, měření a dispečerském řízení distribuční soustavy a podobně,“ doplnil Martin Klacián.

Letošním králem Distribuční maturity v Kladně se stal Aleš Moravec ze SPŠ Resslova Ústí nad Labem, druhý skončil Daniel Rejman ze stejné školy a třetí Vít Klimeš z VOŠ a SPŠE Plzeň. Nejlépe umístění Středočeši, jimiž byli Lukáš Pavienský ze SPŠ a VOŠ Kladno a Václav Stanislav ze SPŠ Emila Kolbena Rakovník skončili na 4. a 5. místě.

„Energetické maturity“ Skupiny ČEZ, ať již jsou zaměřené na klasickou či jadernou energetiku, případně distribuci vyrobené elektrické energie, probíhají již čtrnáctým rokem. Vždy se jedná o třídenní program s odborníky se semináři a praktickými ukázkami určený vybraným žákům z partnerských škol Skupiny ČEZ zaměřených na elektrotechniku a energetiku. Letošní rok je ovšem vzhledem ke covid-19 jiný než ty předchozí. Většina energetických maturit se totiž koná před tou opravdovou. Nouzový stav tudíž stál na jaře za zrušením tradiční Energetické maturity v Elektrárně Tušimice a obě jaderné maturity měly jen virtuální podobu. Fakticky, ovšem za zcela jiných podmínek kladoucí důraz na bezpečnost a hygienická opatření, tak zatím proběhla jen Distribuční maturita v Kladně. Místo s více jak 35 ovšem jen s 20 účastníky a z místo 11 jen ze 6 středních škol. Konání dalších dvou tradičních podzimních distribučních maturit, a to v Hradci Králové a Ostravě bylo už opět pozastaveno.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy