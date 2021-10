Krásná Lípa zve na jarmark regionálních výrobců

Čtenář reportér Čtenář





Bohatý program pro rodiny s dětmi i seniory, stánky s lokálními výrobky a občerstvením, komentované prohlídky pestrých expozice Českého Švýcarska. Nejen to od 9 hodin až do večera slibuje návštěvníkům sobotní akce na Křimickém náměstí v Krásné Lípě. Vyvrcholí tak oslavy 20 let od založení o.p.s. České Švýcarsko.

Krásná Lípa zve na sobotní jarmark regionálních výrobců. | Foto: Archiv