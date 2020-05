Drogové dealery bylo možné vidět v době restrikcí častěji, protože lidé moc ven nevycházeli. Bohužel dlouhodobě se ze strany PČR nic neděje (výsledky dopadení těchto pachatelů závažné trestné činnosti). A přesto, že je na jednu stranu velmi obtížné drogové dealery usvědčit z protiprávního jednání, tak toto veřejnost zkrátka nezajímá a veřejnost je velmi znepokojena jejich prací.

Bohužel objasněných případů je jako šafránu (vzhledem k rozsahu) a přesto, že např. žijete v domě s dealery drog, kteří za tu dobu způsobili značné škody finančního charakteru ale i na zdraví lidí, načež trvale profitují z drogové trestné činnosti. Mezi velmi problémové lokality patří např. Krásné Březno – ulice Nový svět, Podmokelská, Drážďanská, Neštěmická, Žežická, Anežky České a další. Poslední dobou se zde zhoršila i sociální situace – nepřizpůsobivých značně přibylo a škodí kde se dá. Navíc početné skupinky nedodržují ani vládní restrikce a již od počátku zavedení opatření se shromažďovali.

Dealerské skupinky se pohybují i u velkého hřiště v Krásném Březně pod večerkou, zde je situace velmi vážná. Drzost drogových dealerů je značná, neboť prodávají drogy za bílého dne před zraky občanů a to i v městské části přímo před budovou Krajského ředitelství PČR. V Krásném Březně přijedou v drahých luxusních vozidlech – nejčastěji v BMW, Mercedes, Audi – někteří jezdí v neluxusních starých bouraných vozidlech. Tyto vozidla také často střídají, aby případné sledovatele zmátli. Komunikují mezi sebou i v obyčejných facebookových komunikacích.

Ty sofistikovanější a lépe organizovanější s největší pravděpodobností budou používat prostředí Dark netu. Dealeři cílí i na děti, těm často matou hlavu a vidí v nich snadnou kořist. Jejich finty nejsou nepřekonatelné, ale chce to kvalitní práci, aby je bylo možné dopadnout. Již v minulosti na nekvalitní práci policie v Praze upozornil televizní pořad Černota, kde se aktéři tohoto pořadu snažili pátrat na vlastní pěst. Jejich zjištění jsme mohli vidět v televizi. Důsledkem toho se vyšetřování ze strany PČR velmi zintenzivnilo a množství objasněných trestných činů v drogové problematice se začal rapidně zvyšovat.

V Krásném Březně se lidé necítí dobře, je zde také velké napětí mezi majoritou a etnickou menšinou Romů. Z těchto dvou skupin pocházejí i drogoví dealeři a narkomani. Problém je, co dál? Policie by se neměla zviditelňovat pouze nárazovými akcemi, ale měla by řešit tyto problémy jak kvalitativně, tak i kvantitativně a každý měsíc by měla tyto zlořády usvědčovat, jak na běžícím pásu. Jsem přesvědčený, že kdyby nepřizpůsobivých nebylo v našem městě, tak by lidé neměli důvod se vystěhovávat z města, neboť poslední dobou naše město čelí odlivu jednak mladých vzdělaných lidí, tak i starších generací, protože tu nevidí perspektivu a ztratili naději na změnu zatím co nepřizpůsobivých strmě přibývá.

Jan Růžička