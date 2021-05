Záhadný covid 19, diplomatická tahanice s Ruskem a nyní novinářská vlastizrada. To už je fakt na Chocholouška. Svět se baví na náš účet, politická generalita však nevidí, neslyší, nechápe. Ve střehu 5. května kolem televizních zpráv bylo u Chlumeckých rybníků plno. Někdo vyšel na zdravotní procházku, někdo vytáhl nové kolo, botasky, někdo vyzkoušel vánoční prut. U vody bylo krásně!

Krásné mraky a rybářská radost v Chlumci. | Foto: Miroslav Vlach

Dva zkušení borci si to rozdali na břehu zámeckého rybníka. Kdo víc! Jeden přijel z České Lípy a za pět dnů vytáhl z vody šedesát kaprů. Ten největší vážil 17 kg. Na druhé straně pózoval Petr Brázda z Kolína s jedenáctiletým synem a manželkou. V dokumentaci měl o třicet kaprů víc. "Jezdíme sem už pět let vždycky v květnu, je to taková naše pravidelná kratší dovolená. Během dne několikrát pršelo, ale po večeři vylezlo slunce a kapříci se chtěli opalovat. Kluk mě dnes porazil na váhu, já jich zase měl víc. Samozřejmě, že je to jiné rybaření než na řece, ale ten klid, pohoda," utrousil hrdý táta a vystavil před objektiv manželku.