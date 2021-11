Dodnes vydal již kupu knih poezie a aforismů, výhradně s vlastními ilustracemi. Nazval je Všechno dobře dopadne (Amulet 2000), Co dřív (Motto 2007), Akademie vět (Sláfka 2008), Rádio hlásí (Paseka 2015) a Rádio stále hlásí (Euromedia-Radioservis 2018).

Vydal také dvě autorská alba s originálními vlastními písničkami: Kup si bicí (Galén 2014) a Nemysli na to (Galén 2016). Ani na jejich obalech jeho ilustrace neschází, jak by mohly? Ale co myslíte, je dnes nedostatek smyslu pro humor spíše polehčující, nebo snad přitěžující okolnost? Na tu otázku by nejspíš mohla odpovědět nová kniha aforismů a postřehů výtvarníka, básníka a písničkáře Jiřího Slívy, muže mnoha tváří.

Ve čtyřech oddílech knížky tu najde čtenář aforismy jen tak, aforismy k vínu, kafkorismy nejen pro franzkafkology; čtvrtý oddíl obsahuje paragraforismy. Pět set aforismů je tu doplněno hnedle padesátkou autorových originálních, snadno identifikovatelnych kreseb. Jsou tu kratičké věty, souvětí i výroky s koncentrovanou myšlenkou i vtipem, často s obojím.

Ideální dárek pro ty čtenáře, kteří ocení humorné postřehy i recesi, a politická ironie jim už vůbec není cizí. A než se do toho tu naplno pustím, na úvod drobná pozvánka: „Znal hodně jazyků. Lidé je na něj vyplazovali.“

Jiří je vtipný i pohotový, precizní, skoro na vše má odpověď. Jeho krátké postřehy jsou zábavné i k pláči… tedy jak pro koho. Je to otázka vkusu, radosti objevovat jeho zručnost a obratnost, i ochota nechat se bavit a souznít s autorem.

„Některé sporné paragrady vypadají jako tančící žížaly,“ tvrdí třeba. Dost velké téma je tu Kafka, a vy se dozvíte, třeba: „Kafku odchovala česká kavárna, Haška česká hospoda. Koho odchoval pražský Mekáč?“ Ale třeba také: „Lepší chytrá myšlenka ze secondhandu, než hloupá vlastní.“ Ale též: „Břichomluvec: Co na srdci, to na žaludku.“ Nebo též „Marnotratný Skot je vlastizrádce.“

Zkrátka nic lidského panu Jiřímu není cizí, a naopak. „Starý mořský vlk má v každém přístavu svého zubaře.“ Nebo „Klauni většinou ani netuší, jak jsou směšní“. A také jeden náboženský postřeh: „Ono máte sekty a sekty. Jehovisti, adventisti, brut, demi sec…“

No a na závěr třeba ještě jedna dalo by se říci takřka Hradní pořekadlo: „Starý člověk neustojí víc než tři hymny za sebou.“

No a na úplný závěr ještě jedna do nevlastních řad: „Lepší kohout na víně, než-li manžel na pivu.“ Hezkou zábavu s Mistrem Slívou, přeji…

Radek Strnad