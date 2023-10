Už je to opravdu dávno, když paní Jana Janovská poprvé usedla na určené místo a nabídla nemocnici dobrovolně svou krev. To ještě bydlela v Předlicích. Ve čtvrtek 5. října byla opět v hale Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v doprovodu rodinných příslušníků, v ruce držela zvláštní certifikát a červené tričko oznamující 146 odběrů.

Jana Janovská (uprostřed) se rozplakala, když jí doktorka děkovala. | Foto: Miroslav Vlach

S gratulací přispěchala MUDr. Klára Vachová, oslavenkyně se rozplakala, když si četla písemný vzkaz od primáře Jiřího Masopusta, který ji přál pevné zdraví. Z kabelky vyndala černobílé fotky, personálu nabídla jahodový dort a voňavé chlebíčky. Deník tam byl a ptal se za vás.

Na tričku máte zajímavé číslo. Kolik let to vlastně zahrnuje?

(smích) Podle mne je to padesát let. Každé tři měsíce jeden odběr, v době covidu byla krátká přestávka. Paní doktorka v počítači vyhledala rok 1995, já jsem začínala s dárcovstvím ještě ve staré nemocnici. Na důvod se mě neptejte, to je přeci jasné. Je tu se mnou kamarádka Jana, ta má 62 odběrů, obě dcery (Jana, Hana) překročily desítku, synovec Tomáš je tu dnes poprvé, ale jak ho znám, určitě přijde zas.

Všiml jsem si těch černobílých fotek. To máte dokumentaci každého odběru?

Ne, to by jich bylo daleko víc. Vzala jsem je jenom pro pobavení, někde mám jiný účes, někde ležím, někde mám dokonce roušku přes celý obličej. Musím se tomu sama smát, čas se zastavit nedá. Hodně se toho v nemocnici změnilo k lepšímu, současný personál je skvělý, hodně sestřiček tu znám. Moc jim fandím. Jsem ráda, že budu mít na fotce paní doktorku, že jsem mohla trochu pomoci lidem, kteří to potřebují. Doba není jednoduchá, lidi si musí pomáhat. Paní doktorka mi prozradila, že dnes dopoledne darovalo krev padesát lidí, to je přeci skvělá informace.

Starší dcera předala se smíchem mamince filmovou sošku Oskara, mladší přidala pusu, nechyběla společná fotka s obrazem Janského, chlebíčky a květiny. Kdyby tam byl ještě červený koberec, musel bych volat televizi. Je dobře, že paní Jana inspirovala celou rodinu, je dobře, že lhostejnost se v Ústí nenosí.

