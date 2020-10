Kapacita závodu zatím naplněna není. „Přihlášky na vlruzicka@centrum.cz jsou stále vítány,“ dodal.

Závody tak nově proběhnou v neděli 11. října nad ústeckými městskými čtvrtěmi Dobětice a Stříbrníky. Prezentace závodů je v plánu kolem 9. hodin u Erbenovy vyhlídky. „Trať cca 5,5 km bude ve dvou zvlněných okruzích. Kategorie jsou muži do 39 let, 40 – 49 let, od 50 let; ženy do 39 let, od 40 let,“ sdělil Růžička.

Ceny tentokrát nebudou, protože se poběží o body do Ústeckého krosového poháru. Startovné je dobrovolné. „Rozhodnete-li se přispět, tak doporučujeme 5 až 20 korun,“ uvedl Růžička.

Zdeněk Traxler