Sám Sergei přitom svou hudbou vždy přesvědčuje, že nejlepší hudba na světě jsou New Order (když už ne Joy Division). Ale mohli by to klidně být i Pet Shop Boys, nebo dokonalí Talking Heads ba dokonce i LCD Soundsystem. Dost možná taktéž Nation of Language, Orchestral Manoeuvres in the Dark… tedy Orchestrální manévry v temnotách (znáte i jako OMD). Či třeba zase jiná kapela? Či dáma? Madam Robyn, Self Esteem, Jessie Ware, Taylor Swift, Beyoncé. Dost možná i Fred again. Jenže nejlepší hudba na světě, to jsou stejně New Order… a od toho se to tak nějak už bude odvíjet.