Není ale láska jen zástěrkou, jak v ošemetné situaci uniknout zraku zákona? Park Chan-wook, autor hrillerů Oldboy i drama Komorná, se vrací k věrným i do Čech s mysteriózní krimi romancí, co vám zamotá hlavu i rozbuší srdce. Pověst dalšího korejského fenoménu po Parazitovi i Hře na oliheň film jen upevnil ziskem Ceny za nejlepší režii na filmovém festivalu v Cannes. (Aerofilms).

Jak vše vidí ti, píšící pro ČSFD.cz? Goldbeater: „Není novinka, že Korejci mistrně míchají žánry. I tak mě překvapilo, jak moc komediální „Podezřelá“ je. Přesto nakonec byly příjemně a svižně strávené dvě a čtvrt hodiny, žádná festivalová nuda. Zápletka i rozuzlení mají vnitřní logiku pevnou do té míry, do jaké jste ji jako diváci ochotni přijmout pod vlivem atmosféry filmu; když se na něj v první půlhodině nenaladíte, silný zážitek vás nečeká. Mně se to naštěstí podařilo.“

Bart: „Taková jihokorejská odpověď na Hitchcockovo Vertigo i Verhoevenův Základní instinkt, z níž se klube důmyslná hra s intuicí i očekáváním diváka pod důmyslnou režijní taktovkou. Korejský svéráz Park Chan-Wook (kdysi mě naštval jeho Oldboy, aby mě pak uzemnil strhující erotický thriller Komorná) natočil hravý, zábavný, vzrušující i rafinovaný koktejl krimi až Fincherova střihu. Jeho stěžejní motiv je platonické koketování naivního poldy trpícího nespavostí i zdánlivě charakterově nečitelné vdovy podezřelé z vraždy muže, jejíž aura podivné femme-fatale je pomyslný středobod i gró tajemnosti snímku. Ač je koktejl hutnej a jeho konzumace trvá 140 minut, hekticky sype na diváka jednu informaci za druhou. Musíte se orientovat ve změti absurdního mysteriózna, tak nemáte šanci se jakkoli nudit. Má to napětí, humor, romantiku, opar tajemna. Tedy vše, co pečeť kvality žádá od áčkového bijáku, ať už v rámci asijského filmu či mimo něj. Mě se ten záhadný rébus ještě záhadněji (zcela subjektivně) trefil do gusta. Kdo se nebojí zavařit si mozkové závity, najde se tu. Zlatá Palma za režii je zasloužená. Virtuózní záležitost, matoucí i fascinující zároveň.“

Snímek Jižní Korey 2022, scénář i režie Chan – wook Park, 158 minut, film v původním znění s CZ titulky, cena 150 korun, snížená 110 Kč. Promítá se od 20 hodin v kině Veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem.

Radek Strnad