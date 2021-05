Protože se nesmí v současnosti shromažďovat více jak 2 lidi, naši herci to vymysleli následovně. Podotýkám ještě jednou, ze se nejedná o oficiální akci Činoherního studia.

V úterý 4. května a ve čtvrtek 6. května se naši herci převléknou do gala, z divadla vyrazí první dvojice směrem k šikmému kostelu, cestou se budou přidávat dalšíi dvojice a celá tato akce vyvrcholí u kostela u Fóra, kde budou herci za doprovodu houslí (hrát bude Petr Uhlík) tančit. Opět jen ve dvojicích. aby naši herci oslovili co nejvíc lidí, a to bez oficiální propagace, bude se akce opakovat i ve čtvrtek, a to ve stejném scénáři jako v úterý.

Akce by měla podpořit názor Divadelního ústavu a ostatních kulturních institucí - včetně Činoherního studia, že kultura je dnes na vedlejší koleji, neexistuji žádné konkretní plány na její bezpečné uvolňování a do dnešního dne netušíme, za jakých podmínek a kdy budeme moc začít s pořádáním kulturních akcí v kontaktu s lidmi.

Petr Kuneš