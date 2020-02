Nenápadný chlapík s foťákem na krku miluje jazz a stále je mu v patách. Děčínskou skupinu Jazz Trio a hosté několikrát nasměroval do Ústí. Ve čtvrtek byl klub plný očekávání, sjeli se tam milovníci jazzu a volné místo se tam kolem osmé večer nenašlo. Klávesy obsluhoval Vojtěch Hanka, bicí Jirka Holman, kytaru lehce napomínal Ota Jirgl, zlatou trubku rozvášnil Pavel Jirásek. Krásnou Danielu Pacovskou ve zpěvu podpořila Romana Masojídková a vousatý Tomáš Kostka. Převahu měli pamětníci, ale u vchodu se tísnila skupinka studentů, kterým se tahle hudba také zamlouvala.

"Žádný plakát nikde neuvidíte. Znám je dobře, základnu mají v Děčíně. Do Ústí zajedou tak třikrát do roka, když je přemluvím. Potom hrají pro mé a jejich kamarády. Někdy je těch kamarádů tolik, že se sem nevejdou. Nečekejte oficiální proslovy, borce v kravatách a dámy ve večerních róbách. Všechno to připravuji sám, něco přes facebook, hodně zařizuji po telefonu, někdy dojde dokonce na klasickou obálku a osobní pozvání. Většinou se všichni znají, je to pro ně takový malý svátek. Přijedou z Tisé, Libouchce, své zástupce tu má Bukov, Střekov, Brná i Roudnice. Dnes byl středem pozornosti Honza Žalud z Albis Jazz Bendu, ale svou pozvánku na hudební radovánky v kostele nabídla i Blanka Pilařová z Církvic. Někdo zavzpomíná na mládí, někdo si zazpívá, někdo zatancuje. Rád tu živelnou radost fotím, pro mnohé je tahle hudba lék," tvrdil Vladimír Slanař.

Pryč je doba, kdy v každé lepší restauraci hrála živá hudba. Jazz každého oslovit nemusí, ale někdy stačí pozorovat trumpetistu, jak každé nové sólo prožívá. Ve čtvrtek byl hudební klub v atriu plný odborníků, tleskali bez vyzvání a děkovali vousáčovi, že je pozval na kvalitní jazz.