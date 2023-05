Ve čtvrtek prvního června oslaví děti svůj mezinárodní svátek hrou a písničkou, rodiče mohou večer navštívit střekovský hrad, staré hradby přivítají herce Ústeckého divadla v dobových kostýmech, hrát se bude slavný muzikál Noc na Karlštejně. Nedávno Zdeněk Kymlička prozradil mnohem víc.

„Je to už jedenáctý ročník divadelních představení pod otevřeným nebem. Dobře si pamatuji na ten první, byl skutečně zvláštní. Na Střekově se představil soubor z Berouna, kde profesionální herce doplnili starostové několika obcí z tohoto regionu. Muzikál Noc na Karlštejně každý zná, na parkovišti bude 700 židlí, začátek představení je plánován na 20:00, hlavně, aby nepršelo," s úsměvem popisuje chystanou akci Kymlička a před zvídavý objektiv rozbaluje barevný plakát.

Druhou akci připravil spolek Veselá Brná na 17. června, za kapličkou se představí slavný indián s doprovodem, program začíná ve 14:00, v čele nekonečného průvodu rudochů pojede Vinnetou, hned vedle něho odvážným tanečním krokem překvapí diváky Old Shatterhand. „Tahle akce pomalu přerůstá hranice okresu. Jedna indiánská skupina přijede z Plzně, druhá z Růžové u Děčína, dokumentaci si vyžádalo muzeum Karla Maye z Drážďan. Na našem plese se jednou objevil manželský pár z Německa, paní neurčitého věku zajistila spojení s muzeem v Německu, 10. června tam pojedeme na první výměnu zkušeností. Moc se na to všichni těšíme, " prozrazuje vypravěč a po chvilce pokračuje dál.

„Představitel velkého náčelníka Apačů zpěvák a bavič Vladimír Hron si dokonce nechal ušít vlastní kostým, dříve si ho půjčoval z Barrandova. Old Shatterhanda představuje boxerská legenda Svatopluk Žáček, mezi indiány zavítá i spisovatel Karel May, chybět nebudou další postavy oblíbeného románu, jako např. Inču-čuna i Kleki - petra. Všechno neprozradím, ale bude tam několik kapel, finále obstará skupina Jiřího Veissera ( zakládajícího člena skupiny Rangers- Plavci). Děti budou hrát na sále divadlo, provizorní indiánská vesnice nabídne historická fakta, ukázku zbraní i věrné kopie oblečení. Pro mnohé je to hra, vzpomínka na mládí, někdo si vybaví morální gesta slavné filmové dvojice. Karel May naznačoval mnohem víc," tvrdil hlavní organizátor indiánského dne.

