Zdroj: Youtube

„Fiesta in Agonia je první nahrávkou, na které jasně a zřetelně zní duše téhle kapely. První, která říká: Tohle jsme my! Název skupiny přitom má dvě významové roviny. První je doslovná, inspirovaná místní slavností v obci Agonia na severu Portugalska, kde jsem několik let žil a kde i vznikla titulní fotka našeho prvního EP. Druhá, ta už je ekologicko-ekonomická. Říká i varuje, že je naše planeta v mnoha ohledech už v agonii, dusí nás její znečištění a miliardy lidí třetího světa žijí v chudobě. A to přesto, že se tak vážně děje, zajímá nás ostatní mistrovství ve fotbale, kde si dát burger a kde se v pátek ožrat. A hlavně, ať nám sem nikdo neleze,“” dodává k třískladbové nahrávce EP kapelník a bubeník La Bandy Vojta „Vizír“ Vágner.

Své první třípísňové EP nahrála kapela v předlickém Tajným studiu v produkci muzikanta a zvukaře Jana Brambůrka. Tedy není to úplná novinka, vždyť vyšlo už 7. července 2021 u Yannick South Records, ale pouze elektronické verzi, tedy nikoli na CD či LP desce.

La Banda de Contenedor jsou: Ája – zpěv, synths, Vojta – hrnce, bubny, kufr, synths, zpěv, Mára – bass, Póža - synths, zpěv, Hlína – barel, kýbl, drum module

„A ještě pár slov k pražské alternativní skupině Schrödingerova kočka. Tahle kočka, tu inspiroval myšlenkový experiment, vymyslel ho Erwin Schrödinger, aby ukázal na nekompletnost teorie kvantové mechaniky co se týče přechodu mezi subatomickým i makroskopickým světem." Tolik k názvu kapely

A její sestava? Basa, bicí, ságo. Něco hluku, něco ticha. Repetice – to je matka jistoty. Kdo by ji dnes nepotřeboval! Jednou o nás napsali, že prý hrajeme alternativní post-punk. Může být, ale taky nemusí, inu tak to v muzice zkrátka někdy chodí. Tušíte třeba, kolik legionářů je potřeba na tichou poštu Bachmač-Vladivostok? Možná už nás znáte ze Zubrnic z hudebně-divadelního festiválku Závislý zubr, kde jsme svého času byli pravidelnými hosty? Ten festiválek už bohužel v Zubrnicích před lety zanikl, respektive přestěhoval se kamsi na Hradecko, tuším. Jistě jste nás viděli někdy třeba i na alternativním festiválku Litoměřický kořen v letním kině v Litoměřicích, hráli jsme tu na břehu Labe. Anebo nás dost možné v Čajovně u vysmátý žáby uvidíte tentokrát poprvé v životě. Tak to zkuste, třeba budete příjemně překvapeni. I my, a pak si spolu zapaříme i na La Bandu. Radostí života, těch není nikdy dost!

Radek Strnad