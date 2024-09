Jak to vypadá u nás mapují profesionálové, redaktora Honzu Pechánka jsem potkal pod Větruší v Ústí nad Labem, já jsem zamířil v úterý 17. září ke zdymadlům. Nebyl jsem tam sám, někdo pozoroval práci dělníků, pořizoval selfíčka, někdo hledal stopy po vysoké vodě na kamenitém břehu. V plavební komoře bylo několik lodí, hladina před zdymadlem byla klidná.

"Na opěrných zdech je vidět, kam až sahala voda, muselo se odpouštět. Kluk čekal nějaké vlny, já jsem rád, že je klid. Pokud nebude pršet, tak ve Hřensku bude pohoda, což těm lidem opravdu přeji. Zažili nejen velkou vodu, ale i oheň," svěřoval se Ústečan Pavel, který přijel autobusem ze Všebořic. "Cesta byla opravdu zajímavá. Autobus č. 81 měl jet původně přes město, na nový most se však dostal z druhé strany objížďkou přes Dobětice," doplňoval informaci.

Zpět jsme jeli společně, vystoupili jsme na Střekově, abychom poměřili vodu na nábřeží. Z dálky to nevypadalo dobře. Voda zaplavila cyklostezku, na železniční most byl zákaz vstupu, do garáží pod nádražím jedině v rybářských návlecích, pod Větruší se pytlovalo. Nenápadná trmická říčka, která u hřiště láká nutrie, hrozila zatopením mostu u viaduktů. Snad to všechno dobře dopadne.

O víkendu budou volby, v neděli se všichni sportovci chystají na půlmaraton. Trať opět povede z náměstí přes starý most na Střekov a zpět. Ústečtí sportovci poběží symbolicky za Moravu.

Miroslav Vlach

