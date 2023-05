Rotační lanovkou na Monte Baldo s výhledem na nádherné Lago di Garda a hřebeny Alp, krásný poloostrov Sirmione s hradem Scaligerů, pak bohatstvím památek a krásou plná Verona a nezapomenutelný zážitek z opery Nabucco v její kamenné Aréně….

Lago di Garda a Verona. | Foto: Se souhlasem Ervína Dostálka

Sevřeno mezi horami a otevřené směrem na jih ke Středozemnímu moři, což mu zajišťuje středomořské klima a tím i rostlinstvo, se nachází Gardské jezero, italsky Lago di Garda, největší v Itálii, na severu této země mezi Alpami a Pádskou nížinou. Dlouhé 50 km a někde široké přes 17 km vytvořené ledovcem, připomíná v severní části úzký mořský záliv, fjord. 50 druhů větrů ovlivňuje prostředí jezera - vyznavači windfsurfingu mají rádi především onen teplý vítr Ora. Přijíždíme do Malcesine na břehu jezera a otáčející se lanovkou vyjíždíme na Monte Baldo z 90-ti na 1760 m. Krásný výhled na Alpy i na jezero, dole s hradem Scaligerů.

Na Miladě se čile buduje. Letos přibudou stánky, zajíždět sem bude i MHD

Naproti přes jezero je město Limone, známé dlouhověkostí obyvatel - tam se lodí podíváme. V nejjižnější části jezera se do něj zařezává dlouhý poloostrov Sirmione se stejnojmenným lázeňským městečkem se středověkým centrem a dalším hradem Scaligerů a na špici s římskou Cattulovou vilou, tedy jejími zbytky z doby kolem narození Krista. Poté jedeme do Verony spjaté s básníkem Dante Allighierim a hlavně s postavami Romea a Julie, a sporu rodů Kapuletů a Montéků, britského spisovatele Wiliama Shakespeara. Není možné opomenout podívat se na balkón Julie a pod ním na její sochu, obklopenou neustále foceníchtivými turisty. Třeba z Japonska.

Neznáte tyto ženy a dívky z Ústí nad Labem? Slehla se po nich zem

A večer přijde to hlavní - opera Nabucco ve veronské Aréně, postavené na začátku našeho letopočtu. Akustika je vynikající, zážitek nádherný. Především zpěv sboru židovských otroků, k němuž dirigent přidal dvě nové sloky ventilující současné problémy Evropské Unie, hlavně tedy jejich jižních států. Zážitek končí po půlnoci a my duševně zcela nasyceni a spokojeni se vracíme po ránu rádi zas domů do Čech.

Ervín Dostálek