Zdroj: Youtube

Producenty desky jsou Petr Ostrouchov i Aid Kid, kteří spolupracovali již na skvělém CD Lenky Dusilové Řeka. Vzácný host je zde zpěvačka Iva Bittová. Ve 2 písních zní z archivních nahrávek hlas Jiřího Kolšovského, dříve frontmana Dunaje (zemřel v roce 1998). Dunaj křtí album živě, na koncertech s kapelou hrají oba producenti. Deska je CD, LP i digitálně.

Intenzivní kariéra brněnského Dunaje přinesla 6 alb, skončil ji předčasný odchod zpěváka Jiřího Kolšovského. Ostatní členové kapely (Vladimír Václavek, Josef Ostřanský i Pavel Koudelka) hudebním fandům nikdy nezmizeli z očí, působili i v jiných kapelách/projektech, činnost jako Dunaj obnovili až v roce 2019. Zpívá tu kytarista i baskytarista Vladimír Václavek (v mezidobí vydával sólo alba). Hraje i s Ivou Bittovou v Čikori.

Na albu má Dunaj 10 autorských písní. Dvě vznikly ještě za života Jiřího Kolšovského a protože se zachovaly i nikdy nevydané tehdejší nahrávky, může se Jiří na novince k ex kolegům posmrtně přidat.

„Když jsme ty písně točili, zmínil se Vladimír Václavek, že jsou archivní verze z roku 1994. Když mi pak Volkmar Miedtke, u něj Dunaj tehdy točil, poslal stopy Jiřího zpěvu, zapadly do novinek přesně. Aniž jsme to zamýšleli, měly stejnou tóninu i tempo. Těší mě, že na novince Dunaje zpívá i Jiří Kolšovský, je to most přes těch 26 let“, ví producent Petr Ostrouchov.

Vzácným hostem alba je i zpěvačka Iva Bittová, její hlas zdobí pět písní. S Dunajem pojí Ivu Bittovou dvě legendární alba (Dunaj a Iva Bittová, 1989; Pustit musíš, 1995) i řada společných koncertů.

Producenti Ostrouchov i Aid Kid, dělali již na albu Řeka Lenky Dusilové (3 ceny Anděl 2021, i Album roku). Aid Kid je reprezentant mladé progresivní hudební generace. V tvorbě míří na elektroniku i sound design. Věnuje se filmové hudbě, hraje na obou CD projektu Zvíře jménem podzim i Kittchen. Ostrouchov je znám i z filmové hudby (8 nominací na Českého lva), je autorem písní i producentem CD Vladimíra Mišíka Jednou tě potkám i Noční obraz, CD Dáši Voňkové Archa, album Ivy Bittové Zvon, album Korben Dallas Kam ideme a dalších. Vydavá jazz i alternativní hudbu na labelu Animal Music, který letos slaví 15 let. Vydal už 108 alb a získal 20 cen Anděl.

Album Dunaje bylo točeno i mícháno v březnu - červenci 2022 v Sono Records Doupě, mistrem zvuku byl Milan Cimfe, na masteringu dělal Pavel Karlík. Autory obalu jsou Aleš Najbrt i Jiří Veselka (Studio Najbrt) s fotografem Václavem Jiráskem.

Režisér Jan Foukal (filmy „Amerika“ i „Marťanské lodě“) k novému klipu říká: „Nechat věci plout, jen je pozorovat, je pohled ze břehu. Pustit 40 lodí jen tak po vodě byla šance ke klipu Dunaje, s radostí jsem ji přijal. Byl to trochu happening, událost, kterou jsme točili, aby lodě neuplavaly, což se také povedlo.“ Album Za vodou má exkluzivně CD i LP s podpisy členů kapely.

Pavel Turner, Radek Strnad