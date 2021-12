V roce 1963, kdy začal s kytarou, založil bigbeatovou skupinu Prúdy, od roku 1967 s Marianem Vargou, s nímž nahrál pět samostatných alb, hostoval na LP Collegium Musicum a úspěšně spolupracoval s českou kytarovou jedničkou Radimem Hladíkem. Roky je hudebním producentem, má titul zasloužilý umělec, věnuje se výtvarnému umění, složil velké hity Učitelka tanca, Medulienka i Cirkus Leto. Za jeho píseň Studentská láska s textem Kamila Peteraje získala Zlatou Bratislavskou lyru 1978 zpěvačka Marika Gombitová. Při velkém vánočním koncertě ústecké skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra zazní jeho nejznámější skladby v dvojici s pianistou Petrem Preložníkem v sobotu 18. prosince od 18 hodin. Ten večer ve Velkém sále Domu kultury v Ústí nad Labem pro diváky – oproti původnímu plánu - v přísálí nebude možnost vidět a nechat si vytisknout efektní fotky na výstavě ze tří zájezdů The Boom s orchestrem do Liverpoolu.

Pane Hammele, prý jste u nás v Ústí nad Labem nikdy nehrál. Je to tak?

To snáď nie je možné… Samostatne s Prúdami možno nie, ale raz sme mali turné v Čechách začiatkom 70. rokov: Matadors, Synkopy 61 a Prúdy. O to radšej sa predstavím teraz vášmu publiku.

Pobavíte tu vánoční benefici s velkou tradicí, koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Doprovází vás orchestr běžně?

Úplne bežné to nie je, skôr výnimka. Veľmi sa na to teším, mám v živej pamäti koncert s Jihočeskou filharmonii v Českých Budejoviciach v roku 2014, záznam z konceru vyšiel aj na CD - Radioservis Český rozhlas 2015.

I Slovensko má pár úspěšných Revivalů Beatles. Hrál jste už někdy s nimi, či pro ně?

Ani nie, ja sám som Revival…

„Dotkl“ jste se někdy Beatles či některého jejich člena? Živě na koncertě na Slovensku či jinde, máte s nimi zážitek?

Až taký starý nie som, prvý koncert zahraničnej kapely, čo som videl, boli Bee Gees vo Viedni v 1968.

Umíte nějaký hit Beatles? Který, proč, ze kdy?

Je pravda, že v začiatkoch sme hrávali v internátoch a na čajoch aj prevzaté skladby, veď na tom sme sa všetci učili. Ale mali sme širší záber cez Kinks, Rolling Stones, Donovana. Od Beatles jsme hrali Hey Jude.

Jak dlouhý set vás v Ústí čeká, na co se můžeme těšit?

Myslím, že mám priestor na 60 minút, tak v priebehu koncertu sa uvidí. Nepripravujem si dopredu playlist, ani klavírista Peter Preložník, s ktorým budem hrať, netuší, aké poradie zvolím na koncert. Ale určite dáme taký výber, aby si každý mohol zaspomínať na 60., 70., 80., 90., 00.,10. a 20. roky. S orchestrom zahráme „Pred výkladom s hračkami“ z alba „Zvoňte zvonky“, „Nemám lásku v malíčku“ z nášho muzikálu „Cyrano z predmestia“ a „Smutná ranná elektička“ zo „Zelenej pošty“.

V roce 1976 jste se kvůli zmeškání letu letadla z Prahy do Bratislavy, které spadlo, podruhé narodil. Jak vás tento zážitek ovlivnil, objevil se v nějaké vaši písni?

Ja som vlastne s tým lietadlom nehavaroval, len som doňho na letisku nenastúpil… Takže iba jedna pesnička bola inšpirovaná touto udalosťou “Čierna káva s veľkou vodkou” na album „Život je“ (BMG 1997).

A na závěr otázka k vaší spolupráci s Radimem Hladíkem, zakladatelem skupiny Modrý efekt. Čím pro vás byl jako člověk, čím jako fenomenální kytarista?

Radim bol úžasný, nekonfliktný pohoďák. Keď zo skupiny Prúdy v 1969 odišiel Marian Varga a založil Colegium Musicum, obidvaja sme sa v nepravidelných intervaloch spájali na mimoriadnych projektoch, ako napríklad v 1971-2 sme pracovali na LP Zelená pošta. Na nahrávanie sme si prizvali k spolupráci najlepšieho československého gitaristu Radima Hladíka. Prišiel a nahral neskutočné sólo do skladby Smutná ranná električka. Potom v 1977 s nami nahrával ďalší úspešný projekt “Na II. programe sna”. Potom sme se dlhšiu dobu veľmi nekontaktovali, až prišiel nápad dramaturgie brnenského klubu Stará pekárna, kde sme v máji 2007 iba my dvaja nahrali koncert, ktorý odsnímala aj Česká televízia a bol vydaný aj na CD „Déja vu” u Indies Records 2007. Zaujímavé na tom bolo, že sme hrali ten koncert bez prípravy, bez nejakého nácviku, len sme sa po obede pred koncertom stretli a Radim nemal predstavu a ani ju nechcel mať, aké pre neho neznáme moje pesničky vlastne po 30ti rokoch zahráme. To je len dôkaz o jeho nesmiernej hráčskej genialite a improvizačných schopnostiach. Potom sme v duete niekoľkokrát koncertovali v Čechách na Rock for People v Hradci a aj na Slovensku. Hosťoval aj na niektorých koncertoch Zelená pošta v Prahe. Posledné nahrávky so mnou robil v 2 skladbách na albume “Z pekla šťastie” (Pavian Records, 2015).

Děkujeme za rozhovor.

Radek Strnad, Pavel Nepivoda