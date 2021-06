„Šestičlenná parta je ve svém působišti podobně legendární a oblíbená, jako v Ústí Točílas. I proto byste si je neměli nechat ujít. Umí netradiční covery ve vděčné kombinaci se slavnými skladbami. Své publikum nenechají Ovečky sedět, prostě si na můžete protančit střevíce,“ slíbil Josef Vojáček, kytarista i manažer Točílas.

Hospůdka Eden je přitom pro Točílas dost netradiční místo. Její majitel Lukáš Konečný je sice mistr světa v boxu, ale všichni z tělesa ho již nejednou přeprali. „Lukáš nás již pár let ke koncertu lanařil, nikdy se to ale bohužel termínově nepotkalo. Ale v současné situaci, kdy náš kalendář nebyl zrovna naplněný, se to konečně povedlo,“ doplnil Dan Černý, zpěvák Točílas.

Zvukař Michal Džugan si na akci přiveze zbrusu nový 12kW sound system od americké firmy EAW. „To sice nikomu z nás účinkujících nic neříká, ale předpokládáme, že to znamená super trouper zvuk, a ten bude koncertu v Edenu slušet,“ ví Pepa Vojáček.

Těleso Točílas se tentokrát vytasí s tradičními hity jako je Autostráda, Hejbej prdelkou anebo Hovnocuc. U poslední jmenované se přitom rockový soubor, který právě bizarními kostýmy nešetří, již dávno rozhodl, že ta se prostě nezkouší. „A to a žádnou cenu! Nechte se tedy překvapit, jak budeme po takové koncertní pauze znít… Nebudou ale chybět ani novinky, které ještě nikdy na pódiích nezazněly! Takovou Basilovku, jejíž skutečný název Vám nebude schopno prozradit 5 ze 6 členů Točílas, si budete zpívat ještě i druhý a třetí den na nákupu,“ usmívá se Dan Černý.

A konečně jedna z nejzásadnějších aktuálních informací! Točílas bude hrát po více než roce ve své klasické standardní sestavě. Znamená to, že ústecký Petr Kolář Hellmut se vrací na scénu v plné síle,“ doplnil Dan.

„Celkově tedy půjde o jeden z prvních živých rockových koncertů v Ústí nad Labem po dlouhé době. A hned publikum čeká taková nálož, jakou by si nikdo z fanoušků nejen rockové hudby neměl nechat ujít. Takže už v pátek 11. června 2021 diváci uvidí a uslyší zhruba od 18.30 hodin Ovečky & ostatní, po osmé to rozjedeme my tedy Točílas,“ doplnil Pepa Vojáček.

Radek Strnad