„Asi málokdo nikdy neslyšel o ikonickém výrobku dvacátých let, kterým je Mýdlo s jelenem z Ústí nad Labem. Tento úspěšný výrobek není pozoruhodný jen svým nápaditým marketingem. Stojí za ním dynastie Schichtů, která svým mydlářským impériem spolu otevírá brány modernity. Dvacátá léta si spojujeme hlavně se světově proslulým Baťou. Ale je to i firma Schicht, která urychluje příchod globalizované budoucnosti,“ uvádí díl jeho režisér Ivo Bystřičan.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.