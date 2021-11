Setkání specialistů, které kvůli kovidové pandemii v loňském roce neproběhlo, se letos 10. listopadu zúčastnilo na 150 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

„Záměrem Internistických dnů Ústeckého kraje je ukázat, co interna umí, co nabízí, a věřím, že vás dnešní setkání obohatí. Na závěr zazní kazuistiky a program bude obohacen o soutěž. Takže předpokládáme, že vás to bude motivovat do dalších ročníků a kazuistik bude víc,“ řekl v úvodu konference MUDr. Petr Malý, generální ředitel KZ. Poprvé totiž v rámci konference proběhla soutěž o „Cenu generálního ředitele“, kterou si odnesl autor nejlepšího popisu a výkladu konkrétního případu – kazuistiky.

Odborný program uvedla přednáška o historii interního oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, na kterou navázaly příspěvky o poznatcích kardiologie a neurologie k léčbě fibrilace síní. Pozvání na konferenci přijal prof. MUDr. Petr Neužil, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, který vystoupil na závěr prvního bloku s příspěvkem o možnostech intervenční terapie fibrilace síní v 21. století.

Ve druhém bloku odborného programu byly tématy „Novinky v léčbě dyslipidémií“, „Nové možnosti léčby těžkého astma bronchiale“, „Standardní postupy při krvácení do horního GIT“ a „Paliativní péče u neonkologických pacientů“. Kromě interny se u přednáškového pultíku vystřídali i specialisté z dalších oddělení ústecké Masarykovy nemocnice - plicního, gastroenterologického a onkologického.

„Závěrečná část konference byla věnována kazuistikám. V tomto bloku zaznělo několik zajímavých případů z interních oddělení napříč celou Krajskou zdravotní. Jednotlivé kazuistiky hodnotila odborná porota a vybrala nejlepší prezentaci, která získala Cenu generálního ředitele. Tuto cenu za nejlepší prezentaci si odnesl MUDr. Martin Vyoral z Gastroenterologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice s kazuistikou nazvanou Stenóza pyloru jako komplikace kaustického poškození,“ uvedl MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, jenž byl odborným garantem akce společně s MUDr. Janem Mudruňkou ze stejného pracoviště a MUDr. Janem Kordíkem z Interního oddělení Nemocnice Teplice.

