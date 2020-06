Už třetím rokem se mohou žáci a studenti středních a vysokých lesnických škol stát v období od června do konce září letními adjunkty. Vydělají si až 120 korun za hodinu a pomohou lesníkům v kůrovcové sezóně.

Ilustrační snímek. Kácení stromů napadených kůrovcem. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Získají zkušenosti a praxi. Přihlásit se mohou do konce července. „Očekáváme už tradiční pomoc během kůrovcové sezóny, ale jde nám taky o to, aby budoucí lesníci získali zkušenosti přímo v provozu. Mnozí se třeba později stanou zaměstnanci podniku,“ zmínil generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Zájemci uvedou do emailu: brigada@lesycr.cz své jméno, věk, školu a termín i lokalitu, o které mají zájem. „Zapojit se může každý student lesnictví, kterému je 18 a víc let a počítá s minimálně měsíční brigádou,“ řekla Šárka Matějíčková, vedoucí personálního odboru Lesů ČR. Adjunkti budou především vyhledávat a označovat napadené stromy, kontrolovat obranná opatření, tedy lapáky a lapače, účastnit se asanace nebo třeba měřit objem dřeva uskladněného v lese.