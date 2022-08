Zdroj: Youtube

Kromě nového singlu se Marek věnuje aktuálně probíhajícímu Tour de Léto 2, které má hned osmnáct zastávek a mnoho z nich už je již dnes beznadějně vyprodaných. Hlavním hřebem jsou koncerty Marka s kapelou, ale diváci se mohou těšit i na jedinečné zážitky po celý den, kdy zpěvák se svou hudební partou do každého z měst zavítá. Výjimkou samozřejmě nebude ani jeho sobotní vystoupení v Ústí nad Labem.

„V srpnu se tak mým fanouškům dostane už druhá letní píseň „Carpe diem“, složil jsem ji pro zbrusu nový TV seriál na Primě – „Pálavu“. Diváci ho uvidí od září. A na podzim nabídne i písničku, kterou považuji za svou asi nejlepší. Jenže to je teď druhořadé. Snad vás nové písně provedou letošním létem, budou vás bavit tak, jako zrovna mě a mou kapelu baví ji hrát,“ věří sympatický a vždy usměvavý Marek Ztracený, který debutoval už v roce 2008 albem „Ztrácíš“ se stejnojmenným hitem. Ten nikdy na jeho koncertech nechybí, ba dokonce byl v uplynulých letech na koncertech Ztraceného skvělým vrcholem jeho koncertů v amfiteátru Letního kina v Ústí, kam se Zlatý slavík už v sobotu 13. srpna rád vrací. A připomene tu svá báječná vystoupení, kde jsme mohli během let sledovat jeho zvolna stoupající kariéru.

Koncert začíná od 15.30 hodin, zpěvák ho pojme co velkou show s řadou dalších interpretů i umělců, také hostující zpěvačkou Čechomoru Martinou Pártlovou. Markovy hity vedle Ztrácíš i pohodového Originálu, jsou Káva a sex, Léto 95, Pády, Povolání syn, Levná investice, Něco končí, Pohádky, tedy dost z toho, na co si každý vzpomene i rád s ním zazpívá. Bude to v ústeckém letňáku zas velký, věřte a přijďte. Odpoledne zpestří Markova autogramiáda v 16.50, Geňa, Ztracený Jukebox a kuchař z Master Chef Roman Staša. Markův koncert je od 20.20hodin, trvá hodinu a půl, poté večer zpestří Afterparty. Zkrátka Marek i jeho parta za ty roky na scéně i show v O2 Areně ví, jak fanoušky bavit.

„Píseň Originál produkoval pro Supraphon i Marka Ztraceného přední hudební producent Dalibor Cidlinský jr. Představí se tu i velký sbor Maranatha Gospel Choir. Námět na videoklip si tentokrát psal přímo Marek, diváky čeká romantický příběh s až překvapivým koncem, kde vystoupí i herci Lenka Maurerová a Martin Kraus,“ připomněl za vydavatele David Landštof z PR Supraphonu.

Radek Strnad