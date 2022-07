Architekt Josef Slíva prý navrhl nové řešení, realizace proběhla v letech 1969-1971. Zvláštní oblouková střecha, hlediště pojme cca 5000 diváků. Panečku, celé město žilo filmem, fronty u kasy nebraly konce, pořadatel často hlásil vyprodáno. V noci byly přistaveny před kinem zvláštní autobusy, hodně lidí chodilo domů pěšky. Když porovnám ceny vstupenek tenkrát a dnes, musím se jenom smát. Dlouho jsem měl v šuplíku plakát z filmu Old Shatterhand, to byl tenkrát trhák, a co teprve Čelisti.