Rušení nočního klidu se stalo pravidelnou součástí letních ale i zimních dnů. Hluk je zde prakticky celoročně. Nejvíce však v letních měsících a celý stav v nočních hodinách připomíná hlasité tržiště s nahlas spuštěnou hudbou, hlasitým křikem místních hospodských povalečů a výtržníků.

Radnice, MP i PČR byly na problém s rušením nočního klidu mnohokrát upozorňovány, ale bohužel k nápravě nedošlo. Místní burani navíc okupují v nočních hodinách i malé dětské hřiště, kde ve skrytu provádějí přestupky různého charakteru.

Přivolaná policie někdy ani nedorazí (povětšinou MP), anebo dorazí s velkým zpožděním, načež jim sdělí protiprávnost jejich jednání a vyzve je k opuštění prostoru. Ovšem po odjezdu příslušníků PČR se na místo vrací a začínají s hlukem znovu, načež se vysmívají lidem, kteří policii zavolali.

Vymáhání práva je z tohoto pohledu naprosto tristní. Z průzkumu vyplynulo, že policii lidé nevěří, což je na pováženou a policie by se měla poněkud vzpamatovat, jinak je naprosto nepotřebná v této věci, což lze argumentačně obhájit.

Výjimku netvoří ani hlasitý projev hlasitých reproduktorů, který lze v dnešní době za laciný peníz zakoupit v obchodě. Přítomnost hlídek by měla mít dopad na veřejný pořádek! Bohužel lidé konstatují, že jejich vliv je prakticky velmi neúčinný.

Obrátili jsme se svým problémem i na ÚMO Neštěmice – kancelář tajemníka, ale bohužel jsme se nedočkali očekávaných výsledků. Problém přetrvává a neřeší se!

Je to již více, než 12 let, co se v srdci sídliště uzavřely školka s jesličkami pro nejmenší děti. Město prodalo tyto objekty soukromníkům. Skutečný důvod prodeje těchto nemovitostí nikdo dodnes nezná.

Tito soukromníci si zde otevřeli výčepny a bohužel i z výchovného hlediska nemá existence hospod na sídlišti pozitivní dopad na tělesný a psychický vývoj dítěte. Vidí, že dospělí kouří a pijí alkohol, načež slyší i četné vulgarismy od svých vzorů.

Představitelé, kteří vyhráli volby navíc slibují již léta, že vyjednávají o jakési nemovitosti a usilují o zřízení služebny PČR v srdci sídliště. Dodnes nikdo neví o jakém objektu je řeč.

Je ale jisté, že přesto, že někteří představitelé vítězného hnutí Vaše Ústí slibovalo jako hlavní volební slib, že bude v srdci našeho sídliště služebna PČR, tak z aktuálního hlediska je to téměř nemožné, neboť město zde objekty nevlastní podle údajů z katastru. Lidé jsou naštvaní! Lidé se chystají se s problémem obrátit na kancelář primátora a věří, že se problémy s nepřizpůsobivostí podaří eliminovat.

Jan Růžička, politolog