Kolem deváté jsem z garáže vytáhl hrablo a v pohodovém tempu uklidil chodník. Po obědě došlo na lidovou tvořivost. Na Bukově se sněhuláci nestaví často, ten letošní dostal jméno Olaf. Přiznám se bez mučení, já jsem tu pohádku plnou zimních radovánek neviděl, ale princezny Elsu a Annu znám celkem dobře z vyprávění vnučky. Za necelou hodinku seděl Olaf na veliké kouli a smál se na Emičku. Není to žádný obr, na výšku má 120 cm.

Ale pozor! Kdyby se narovnal, byl by zcela jistě větší než já. Nevím, jak dlouho bude hlídat náš dům, ale udělal nám radost. Promáčené boty se suší na topení, citronový čaj s medem chutnal všem, na covid si nikdo nevzpomněl. Nevím, jak dlouho sníh na Bukově vydrží, ale v kopcích to musí být nádhera. Máte už také svého sněhuláka 2021? Není to žádná soutěž, nikdo vás bodovat nebude, ale hezká fotka určitě děti potěší. Tak představte svého Olafa!

Miroslav Vlach