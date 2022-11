„Listopadové akce, které jsme přichystali, mají povětšinou jasnou českou stopu. V rámci Českých dnů na UJEP se návštěvníci mohou těšit na zajímavé přednášky i několik výstav,“ uvádí ředitel knihovny Martin Pečiva.

Listopadový program hned na začátku nabídne přednášku vhodnou především pro studenty UJEP. Jak a kde najít v elektronických zdrojích a knihovním katalogu vhodné studijní materiály a jak pracovat s multivyhledávačem EBSCO Discovery vysvětlí školitelka EBSCO Information Services Karolína Podloucká, a to ve čtvrtek 3. listopadu od 13 hodin v počítačové studovně VK.

Součástí programu Českých dnů na UJEP bude také „místní“ přednáška věnovaná Českému středohoří. Nejzajímavější lokality, přírodní stanoviště, druhy, co zde žijí, a způsoby, kterými se o České středohoří pečuje, představí v přednášce „Jedinečná příroda Českého středohoří a péče o něj“ Jiří Bělohoubek, botanik Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na cestu poznání krás a zajímavostí CHKO České středohoří se s ním příchozí mohou vydat v úterý 8. listopadu od 13 hodin opět v počítačové studovně VK.

Ve spolupráci s Kuba Libri pořádá univerzitní knihovna již jedenáctý ročník prodejní výstavy zahraničních knih zaměřené na studijní a vědní obory UJEP, a to ve dvou dnech 9. listopadu od 10 do 16 hodin a 10. listopadu od 9 do 16 hodin v MFC lobby.

Poslední listopadová přednáška bude trochu místopisná, trochu objevitelská a hlavně cestovatelská. Kam se vydá? Do severních Čech. Průvodcem bude zkušený cestovatel Jan Civín. Jeho „Severotoulky. Dobrodružné výpravy po severních Čechách“ jistě inspirují pro zdolávání míst, o kterých jsme do této chvíle neměli ani tušení. Své netradiční tipy představí ve své cestovatelské přednášce dne 22. listopadu od 17 hodin v počítačové studovně VK.

Nabídka listopadových výstav je podzimně pestrá. Ve volném výběru pokračuje putovní výstava zapůjčená Agenturou ochrany přírody a krajiny „Ochrana přírody a krajiny v České republice“. Výstavní prostor byl doplněn nově o fotografie z fondu CHKO České středohoří „Fotografie Českého středohoří“.

Vitrína ve vstupní hale zůstává i nadále prostorem, kde si je možné prohlédnout odborné publikace a propagační předměty na téma CHKO České středohoří. Atmosféru Českých dnů na UJEP dokreslí výstava propagačních materiálů a odborných publikací věnujících se České republice a její působnosti v EU „České dny na UJEP“. Výstava je instalována ve vitrínách volného výběru VK.

A poslední výstava, na kterou chce knihovna pozvat veřejnost, je virtuální. „Dospěli jsme v EU“ je předsednická výstava fotografií u příležitosti oslav 18 let ČR v EU. Výstava ukazuje příběh tzv. dospívání České republiky od přístupových jednání, přes významné události až po pozitiva, která naše členství v EU přináší. Příchozí ji vyhledají po celý listopad na webu Vědecké knihovny UJEP.

Listopadovou nabídku Vědecké knihovny UJEP uzavírá jeden zkušební přístup, a to do databáze CAB Abstracts with full text. Tento zdroj je zaměřený na odborné časopisy z oblasti zemědělství, životního prostředí, veterinární medicíny, turistiky, výživy a ekonomiky.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP