V neděli 12. listopadu byl kulturní dům v Tisé plný dětí. Odpoledne principál loutkového divadla Skaláček pozval malé i větší diváky na pohádku Strašidlo s kozou.

Skaláček bavil děti v Tisé. | Foto: Miroslav Vlach

"Zase máme plno, jsem rád, že chytré telefony a počítače dostaly na chvilku neplacenou dovolenou, děti se zaposlouchaly do našich písniček a držely palečky Kašpárkovi. Pochlubit se můžeme novou mini kavárničkou, o přestávkách vylosované děti kreslily, došlo i na tombolu. Po představení přišli herci mezi diváky, společná fotka s kozou určitě potěšila ," směje se František Ritschel.

U dveří do společenského sálu se prodávaly žluté a růžové lístky. Ten růžový později dětem posloužil jako herní kupon do tomboly. "Sledovala jsem děti v první řadě, znaly texty písniček, fandily pohádkovým postavám, nejvíc se jim asi líbil Kašpárek. Malůvka na plátně (čert) posloužila jako předloha pro soutěžní kresbu, další dvojice vylosovaných děvčátek kreslila bubáka. Moc se mi akce líbila, na další pohádku ráda děti přivezu. Bylo to milé i poučné," tvrdila paní Michaela z Ústí nad Labem.

Když skončila pohádka, seřadili se vedle sebe členové divadla se svými dřevěnými herci, děti mohly podat ruku svým hrdinům, udělat si selfíčko s Kašpárkem, rytířem, nebo tvrdohlavou kozou. Zasloužený potlesk byl slyšet i ve skalách.

Miroslav Vlach

Zdroj: Janni Vorlíček