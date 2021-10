Dozvíme se, co strašného se stane, když si doma zapomenete mobilní telefon. Užijeme si svých pět minut slávy v televizní soutěži, naučíme se chovat v nákupním centru, zavoláme si na horkou linku a zjistíme, proč přírodu každou sobotu čeká nápor idiotů z města. A na závěr dojdeme k tomu, že na téhle planetě nakonec přežijí jen slepice. Přijďte se zasmát tomu, co znáte ze života. Přijďte se podívat na Planetu slepic.

Lukáš Pavlásek v prosinci přiveze do Ústí nad Labem one - man - show Planetu slepic. | Foto: Archiv

