Malečovští nadšenci na facebooku pravidelně informují o stavu místní sjezdovky pod novou rozhlednou, poslední hlášení upozorňovalo na ledovku, ve hře mohl být pouze dětský vlek. Zelený autobus v sobotu 4. února zastavil u rozcestí Pohoří přesně v 09:10, krásný výhled na Bukovou horu byl u odpočívadla, některé chaloupky vypadaly skutečně pohádkově. Hospůdka byla zavřená, na parkovišti stály tři auta, čerstvé stopy vedly do lesa.

"To se fakt nedá, pěkně to klouže," hlásila odvážná slečna s dalekohledem na krku. Já jsem to po několika nejistých krocích vzdal a šel ke křížku. Rodinka postupovala opatrně dál. Za chvilku byli zpět. " Táta upadl na prvním schodu, pěkně si narazil bok, ale mraky z té výšky byly nádherné," prohlásila dívenka a chlubila se chytrým telefonem. Jak se říká, nikde ani noha, svah byl prázdný. Tento týden se má výrazně ochladit, třeba si děti ještě zalyžují. Sledujte web kameru Ski areál Pohoří u Malečova.

Miroslav Vlach

