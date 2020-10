Jedna maminka si mi postěžovala, jak je to hrozné, když má doma dohlížet na dva školáky, kteří plní úkoly u počítače.

Malujte kamínky, udělejte radost druhým | Foto: Miroslav Vlach

„Jsem ráda, že mohu být doma, uvařím, manžel je stále v práci, dohánějí plán. Každý den se modlí, aby nezavřeli fabriku. Na peníze si nestěžuji, hlavně zdraví. Práce se nebojím, jen kdyby to šílenství už skončilo. Bez babičky by to bylo horší. Moc mi pomáhá! Ta by měla dostat zlatou medaili. Štve mě, že jsem se sama neučila angličtinu, s němčinou dětem moc nepomohu. Zrovna včera měli hodinu, to byl učiněný horor. Několikrát nám usnul počítač, ještě, že kluk se v tom vyzná,“ otevřeně popisovala domácí situaci.