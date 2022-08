Petr Petran.Zdroj: Archiv

V 16 hodin začne koncertovat Pavel Petran a kapela. To je folkový muzikant se svou kapelou hozenou do country, snad trochu připomíná Wabiho Daňka, ale spíš svou skepsí či beznadějnou láskou vůči ženám v textech. Ale ono se to tu stěžuje… K nám jezdí pravidelně, jeho vystoupení bývají vždy vřele vítána, a není divu. Páni ocení, že se s nimi dělí o své bolístky, dámy třeba jsou zase rády, jak to těm druhým, co mu tak ubližují či zklamaly jej, „tak nandal“. Naposledy tu byl před měsícem, nemá to z Kladna respektive z kraje Prahy až tak daleko. „Jen 150 kilometrů,“ řekl mi včera Pavel do telefonu, pěkně jsme dali řeč. Ze svých alb doporučuje asi to poslední, Božský klid (od koho klid asi má?) s houpacím koněm na obalu. Myslím a věřím, že ji i do Ústí nad Labem přivezou. Zahrají tu klasicky ve čtyřech, jako celkem běžně třeba nedávno v Libouchci, tuším. No tak přijďte pobavit se…

Pódium od 17 hodin bude patřit formaci 20 minutes. Projekt jednovaječných (sic!) dvojčat Simony i Denisy Katzer prý překvapí něčím novým co rok. Jejich letošní hraní jsou ovlivněna pobytem na Kanárských ostrovech, nočním životem i létem. Hrají pop - folk, zatím jsem je neslyšel, nemohu a vědět, jak nadchnou. Ale impresáriovi Malých Hamburků, Malých Paříží i DC Rogala z Děčína Tondovi Moravcovi z Teplic věru věřím. On už ví, zná a dokazuje nám to v vždy nejen během léta již drahné roky.

Radek Strnad