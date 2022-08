Zdroj: Youtube

Mladí charismatičtí umělci Brigita a Štěpán spolu asi 10 let tvoří pop-folkové duo. „Brigitu znají diváci z filmu Bábovky, seriálů První republika, Bez vědomí i krátké dramatické série ČT Božena Němcová. Štěpán Klouček účinkoval v divadlech Hybernia i Na prádle, hrál ve filmu Muzikál aneb cesty ke štěstí, hraje s kapelou Bizarre band,“ popsal muzikant David Landštof za label Transistor, který duo vydává.

K titulní písni „Bylo milo“ vznikl i nový klip studentky FAMU režisérky Anny Rakové. „Video k singlu jsme točili s mou dobrou kamarádkou i bývalou spolužačkou z textařiny Aničkou Rakovou. Baví mě její smysl pro detail i to, s jakou jemností zachytí obraz,“ popisuje vznik videa Brigita Cmuntová.

„Duo Brigita & Štěpán je výjimečný úkaz českého písničkářství nové generace. Inspirací zkraje jejich cesty byla tvorba Zuzany Navarové, Vlasty Redla i dalších písničkářů, kteří vyváženě pracují s melodií i textem. To se odráží v jejich autorském přístupu, který stojí na barevných obrazech i osobních příbězích, v propracovaných aranžích a okouzlujících dvojhlasech,“ libuje si v tvorbě dua Landštof.

Debutové album s názvem „…a co bude teď?“ vydal domácí label Tranzistor. Na novince se podílí přední čeští hudebníci. Pianista Albert Romannuti, (má projektem Bert & Friends, působil u zpěvačky Katarzie), kytarista 1. dámy českého country Věry Martinové Jakub Juránek i všudypřítomná rytmika Michal Daněk a Ondřej Hauser. Je vídáme pravidelně v Show Jana Krause, hrají u Prago Union i ve více projektech.

Malý Hamburk 8, neděle 7. srpna v Městských sadech v Ústí nad Labem:

Od 15 hodin – Štěpán a Brigita , folkové duo.

Od 16 hodin – Šoulet, složení nástrojů ukulele, tuba, fagot, hoboj, bicí a housle.

Od 17 hodin – Šouflšou, kapela ve stylu Ivana Mládka.

„První náčrt písně ‚Bylo milo‘ vznikl před čtyřmi lety v Praze na Štvanici, kde jsme nedávno točili klip k singlu i měli křest CD „…a co bude teď?“. Vznikalo dva roky,“ ohlíží se Brigita. „Jedna píseň alba je už 10 let stará. Jsem zvědav, co nám dokončení CD s Brigitou přinese, zkrátka co bude teď?“ říká Štěpán. V kompletní sestavě s hvězdnými muzikanty křtilo duo Brigita & Štěpán album v pražském divadle Vila Štvanice 23. dubna. Na sever zamířili až nyní, v létě. Po Teplicích baví tuto neděli i Ústí nad Labem a scénu Rogalo DC v Děčíně.

Malý Hamburk 8 v neděli 7. srpna užije i tyto umělce: Od 16 hodin Šoulet – již složení nástrojů zarazí – ukulele, tuba, fagot, hoboj, bicí i housle, všichni zpívají, hrají prý polka-punk. Tu kapelu si buď zamilujete nebo ji budete poslouchat s odporem. No, asi zamilujete. Báječně se hodí ke kapele Šouflšou. A v textech se nebojí téměř ničeho.

Od 17 hodin Šouflšou, kteří vznikli v roce 2015, o sobě na svém webu tvrdí: „Vypráskaná trumpeta, pohlavkující banjo i cit k dobře předrženým stopkám, to jsou hlavní ingredience naší tvorby. Pak už jen dixie aranže, nekompromisní tuba i své texty, kde se sem tam zaleskne i staré dobré české písničkářství.“ Pokud vás při jejich poslechu napadne Ivan Mládek (asi jo), je to v pořádku. Inu, dixieland.

