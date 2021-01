Nebráním se tvrzení, že každý chlap má v sobě pořád malého kluka, odborníci na koronaviris mne zařadili do ohrožené skupiny 65+, když napadne sníh, rád přesto stavím sněhuláky.

Nečekal jsem, že letos dojde opět na stavbu iglů. | Foto: Miroslav Vlach

Tuším, že to bylo v roce 2015, to jsem v atriu postavil vnučce sněhové město. Uprostřed byl hrad s pozorovací věží, kolem několik menších staveb, úzké uličky, muniční sklad plný sněhových koulí. Během týdne nás navštívilo hned několik kamarádek malé Emičky, moc se jim to líbilo.